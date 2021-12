Quatro enfermeiras morrem após carro capotar na BR-101

Quatro mulheres morreram na manhã desta segunda-feira, 10, por volta das 7h30. O acidente ocorreu no Km 149 da BR-101, trecho do município de Coração de Maria (a 111 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista perdeu a direção do veículo Corsa Cassic, de cor prata, quando tentou desviar de um caminhão. Devido à alta velocidade em que estava, o carro acabou capotando, matando as enfermeiras que estavam no veículo.

As vítimas ficaram presas nas ferragens e o carro parcialmente destruído. Segundo o órgão federal, elas seguiam de Feira de Santana para Alagoinhas, onde iriam trabalhar.

Segundo o Berimbau Notícias, site da região, testemunhas teriam informado que a condutora do veículo chegou a ser socorrida para o Hospital Antônio Carlos Magalhães, em Conceição do Jacuípe. A PRF ainda não confirmou a informação.

