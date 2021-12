Quatro desembargadores do TRT5-BA são alvos de operação

Quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) foram alvos nesta quarta-feira, 11, da Operação Injusta Causa, deflagrada pela Polícia Federal (PF). O objetivo da investigação é desarticular um possível esquema de venda de decisões judiciais e tráfico de influências no estado.

Por meio de nota, o TRT5-BA esclareceu que, em razão da investigação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), envolvendo quatro desembargadores, agora aguarda o julgamento e as soluções que serão adotadas (confira abaixo íntegra da nota). Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Na ação da PF, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em órgão público, escritório de advocacia e nas residências dos investigados. Ao Portal A TARDE, o TRT5-BA informou que está colaborando com as solicitações da PF.

adblock ativo