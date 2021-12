'Quatro de Espadas' é capturado em hospital de Feira de Santana

O ‘Quatro de Espadas’ do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Yuri Carlson Santana Santos, conhecido como 'ET' ou Cabeça de Repolho', foi preso nesta segunda-feira, 18, após procurar atendimento em um hospital de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Segundo o blog Central de Polícia, Yuri deu entrada na unidade de saúde, localizada no centro da cidade, durante a madrugada, depois de receber um tiro na perna. Ao ser reconhecido, um denunciante anônimo entrou em contato com a polícia, que o prendeu ainda no hospital

Apontado pela polícia como suspeito de homicídio e tráfico de drogas em Salvador, Yuri foi medicado e encaminhado para a central de flagrantes no Complexo Policial do Sobradinho.

