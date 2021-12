Quatro de Espadas do Baralho do Crime da SSP é preso em Canavieiras

Marcos Santos Rosa, conhecido como "Marquinhos", de 24 anos, foi capturado pela polícia na manhã deste domingo, 23, no Jardim Burundanga, em Canavieiras (a 430 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcos, que era considerado o Quatro de Espadas do Bralho do Crime do órgão, tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas.

Ele foi encontrado sem barba, uma característica marcante de quando ele liderava facções em Ilhéus, com um revólver de calibre 38, munições e porções de maconha.

Ele foi encontrado sem barba, uma característica marcante de quando ele liderava facções em Ilhéus

A polícia continua em busca dos demais integrantes da quadrilha.

adblock ativo