Quatro de Copas morre em confronto com a polícia em Jequié

Victor Souza Ramos, o "4 de Copas" do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foi morto após trocar tiros com policiais na cidade de Jequié (a 370 quilômetros de Salvador) na madrugada desta sexta-feira, 27.

Segundo a polícia, "Juca Bala", como também era conhecido, foi encontrado armado no bairro Residencial Cachoeirinha 3 e entrou em confronto com a guarnição após desobedecer à voz de prisão. Ainda de acordo com a SSP-BA, Victor tinha mandado de prisão por homicídios, roubos e tráfico de drogas.

Depois de ser baleado, o suspeito chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, no centro de Jequié, mas não resistiu. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições.

