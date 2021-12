Quatro corpos carbonizados são encontrados em veículo próximo a BR-116

Quatro corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro, na manhã desta quinta-feira,17, numa estrada próxima à BR-116, na zona rural da cidade de Santo Estevão (distante a 148 km de Salvador).

De acordo com o site Voz da Bahia, o veículo modelo Renault teria sido roubado no início do mês de outubro, na capital baiana. O carro ficou completamente destruído.

Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, onde será realizada a identificação.

