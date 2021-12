Quatro atrações da Chapada Diamantina são interditadas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) emitiu uma nota pública nesta terça-feira, 8, alertando para uma nova interdição das trilhas que dão acesso à cachoeira da Fumaça, município de Palmeiras, 437 km de Salvador, bem como a suspensão das visitas às cachoeiras Véu de Noiva e Fumacinha, no município de Ibicoara e da gruta do Lapão, no município de Lençóis.

Os quatro atrativos ficam dentro da área do Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) e estão com incêndios florestais que podem representar perigo para as pessoas. Nas redondezas da cachoeira da Fumaça, no Vale do Capão, o fogo teve início dia 2 de dezembro.

O local já tinha sido interditado nos primeiros dias do mês e estava liberado para os turistas desde segunda-feira, 7. Já os focos em Ibicoara e Lençóis, tiveram início através de raios no último final de semana e, enquanto persistir o fogo a visita não é recomendada.

Segundo a nota, todos estão sendo combatidos com trabalho de parceria entre bombeiros militares e brigadistas do ICMBio e diversas brigadas de voluntários, formada por moradores das regiões atingidas, com apoio logístico, notadamente o aéreo, por parte do governo do estado.

Entretanto, o ICMBio destaca que "o PNCD possui dezenas de trilhas, cachoeiras e outros atrativos naturais que continuam recebendo visitantes normalmente. Quem tem intenção de viajar para a região não precisa mudar o planejamento", finaliza o comunicado.

