Quatro assaltantes de banco são presos em Santa Luzia

Os quatro integrantes de uma quadrilha, Alex da Silva dos Santos, de 29 anos, Gimar Santos da Silva, 36, Nailton Rodrigues da Silva, 32, e Eliandro Lourenço Menezes, 37, foram presos nesta quinta-feira, 15, no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), próximo à cidade de Santa Luzia.

O flagrante foi feito quando eles estavam a bordo de Fiat Uno, cor prata, de placa NYW-7851, e foram parados no posto da PRF. Segundo a coordenadora do Grupo Avançado de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (GARCIF), delegada Magda Figueiredo, o grupo vem sendo investigado há cerca de dez dias, já que os quatro estão envolvidos no roubo à agência do banco Bradesco, da cidade de Itajuípe, em 14 de janeiro deste ano, e na tentativa de roubo ao banco Bradesco da cidade de Santa Luzia, em 2 de janeiro. Eles também participaram do roubo a uma agência do Correios, também em Santa Luzia, neste mesmo dia.

Depois de capturado, o quarteto levou os policiais até uma propriedade rural, no distrito de Betânia, onde foram apreendidas uma espingarda calibre 12, uma pistola ponto 380, três trouxas de maconha, quatro máscaras, uma camiseta com estampa de camuflagem, um alicate e uma placa de automóvel. Em seguida, os policiais foram até a residência de Nailton, em Teixeira do Progresso, zona rural de Mascote, onde foram encontradas uma porção de cocaína e R$ 1,9 mil, roubados do Correios de Santa Luzia.

Agora, o GARCIF está à procura dos outros integrantes do bando. Alex, Gimar, Nailton e Eliandro foram autuados em flagrante por porte de arma e formação de bando armado, sendo conduzidos ao Conjunto Penal de Itabuna. O material apreendido passará por exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

