Quatro adolescentes são baleados no centro de Lauro de Freitas

Quatro adolescentes foram baleados na tarde desta terça-feira, 1º, por volta das 17h30, no centro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime foi cometido por três homens armados, que chegaram em um carro à rua Enock Amaral, popularmente conhecida como 'Beco do Lixo', onde estavam as vítimas.

Segundo informações do blog Frente à Frente, os suspeitos estavam em um veículo branco e já se aproximaram atirando. Os adolescentes R.C.S.S, de 14 anos, V.B.N, 17 anos, J.B.S, 17 anos e F.S.S, 17 anos, foram atingidos nos braços, abdômen e cabeça. Os quatro foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral Menandro de Faria. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

A polícia investiga se o crime teria relação com o tráfico de drogas, em função da localidade ser utilizada para a comercialização e consumo de entorpecentes.

