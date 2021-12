Quatorze quilos de maconha são encontrados em quintal em Jequié

Quatorze quilos de maconha prensada e dividida em tabletes foram encontrados enterradas no quintal de um imóvel nesta segunda-feira, 21, localizado no bairro de Jequiezinho, na cidade de Jequié (a 367 quilômetros de Salvador).

A droga foi localizada pelas unidades da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto), do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Jequié).

De acordo com informações da Secretária de Segurança Pública (SSP-BA), a droga foi encontrada após os policias receberem uma denúncia anonima de que havia drogas em um quintal na rua do Espírito Santo, na localidade Bom Sossêgo.

Após realizarem buscas as equipes foram até o quintal e perceberam que em um determinado local, a terra estava fofa e com aparência mexida. Após utilizarem o uso de ferramentas encontradas no local, os policiais encontraram a droga.

"Havia poucos móveis na casa indicando que era usada como local de armazenagem de drogas”, disse o comandante do 19º BPM, tenente-coronel Itamar Gondim Bandeira. O oficial revelou ainda que os traficantes mudam constantemente de modus operandi para dificultar o trabalho policial.

O dono do imóvel não foi encontrado. A droga apreendida foi levada para a Delegacia Territorial do município, onde o caso foi registrado e será investigado.

