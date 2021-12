Quase uma tonelada de maconha que viria para Bahia é apreendida em SP

Um motorista de uma carreta foi flagrado na manhã desta terça-feira, 20, transportando uma carga de 836 tabletes de maconha, na rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A droga tinha como destino o estado da Bahia.

Policiais rodoviários federais flagraram o veículo que estava em alta velocidade e deram ordem de parada, mas o suspeito não obedeceu, só parando em um pedágio. Quando foi abordado, ele teria dito que transportava peças de moto.

Desconfiados, os policiais abriram a lona do contêiner, e pelo cheiro, perceberam que a mercadoria era maconha. O homem, que não teve seu nome revelado, foi preso em flagrante. As informações são do G1 nacional.

