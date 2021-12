Quase 500 kg de maconha são apreendidos em cofres que seriam trazidos para a Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste domingo, 20, na região de Camapuã (MS), 494 Kg de maconha escondidos dentro de cofres, que seriam trazidos para a Bahia. O homem que estava transportando a droga foi preso.

Os policiais rodoviários federais abordaram, no km 200, da BR-060 o veículo Ford F350, de placas de Vitória da Conquista (BA), conduzido por um homem de 43 anos. Segundo a PRF, ele demonstrou um nervosismo exagerado com a abordagem policial e deu respostas contraditórias às perguntas dos agentes.

O veículo possuía, no compartimento de carga, cofres de variados tamanhos. Com a ajuda dos cães farejadores do Grupo de Operações com Cães (GOC), a equipe localizou 494 Kg de maconha em dois cofres, que segundo o condutor, seriam levados para o estado da Bahia. A carga de mais quatro cofres ainda serão pesadas.

O homem, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Camapuã (MS).

adblock ativo