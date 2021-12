Quase 500 homicidas foram presos neste ano na Bahia

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) revelou nesta terça-feira, 23, que a polícia baiana prendeu 489 homicidas em todo o estado, no período de 1º de janeiro até 21 de agosto. O número é 23% maior, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando 374 assassinos foram tirados de circulação.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o aumento de assassinos presos na Bahia se dá, em parte, pelo reforço do efetivo de 1,7 mil PMs, que entraram para a corporação em 2016 e reforçaram as ações em Salvador e Região Metropolitana.

Mais de 550 policiais civis, em processo de nomeação, ainda ampliarão as investigações para a captura de homicidas no estado.

adblock ativo