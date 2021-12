Quase 5 mil bonés falsificados de marcas famosas são apreendidos na BA

Um homem de 47 anos, que não teve a identidade revelada, foi detido transportando 4.920 bonés falsificados de marcas famosas para a Bahia. Segundo informações divulgadas na manhã desta quinta-feira, 4, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu por volta das 10h do dia 1º de maio, no Km 424 da BR-116, trecho do município de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

Entre as marcas famosas tem Ellus, Dudalina, Adidas e Nike. O suspeito, ao ser questionado pelos policiais, informou que a carga vinha do município de Serra Negra (RN) para ser entregue em Caetité (BA).

De acordo com a PRF, a mercadoria foi apresentada na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) e, por se tratar de pirataria e crime contra os direitos autorais, a carga será incinerada ainda nesta quinta. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi confeccionado contra o homem flagrado com a carga falsificada.

