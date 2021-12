Quase 460 pássaros silvestres são resgatados em porta-malas de carro na BR-101

Quase 460 pássaros silvestres das espécies canário, papa-capim e crauna foram resgatados nesta quarta-feira, 4, durante uma fiscalização de combate ao crime na BR-101, no município de Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia. Conforme informações da da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu após os agentes abordarem um veículo GM/Ônix, com dois ocupantes, que não tiveram os nomes divulgados, quando trafegava pelo KM 720.

Após pedirem os documentos do condutor e do passageiro, os policiais perceberam nervosismo e respostas desencontradas por parte dos dois homens, e decidiram revistar o carro, onde encontraram o total de 456 pássaros .

Os animais estavam escondidos no porta-malas do carro em catorze caixas de madeira, em ambiente escuro e sem ventilação, o que demonstra falta de cuidados, higiene e maus tratos.

Ainda de segundo os policiais, o passageiro do veículo assumiu a responsabilidade pela captura dos animais e disse não possuir autorização do órgão ambiental para criação. Durante o depoimento, o suspeito disse que adquiriu os pássaros no município de Medeiros Neto e que pretendia vender os pássaros em Feira de Santana.

Os policiais também descobriram que o carro pertencia a uma locadora e tinha ocorrência de furto, registrada no Rio de Janeiro, em setembro de 2016. As placas do carro tinham sido trocadas para passar pela fiscalização.

Os animais foram encaminhados aos cuidados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde vão passar por um processo de reabilitação para voltarem à liberdade. Os pássaros vão receber cuidados e vão precisar reaprender funções básicas de como voar e caçar.

O suspeito vai responder à Justiça por crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605/98.

adblock ativo