Quase 40 quilos de drogas são apreendidos em Itabuna

Vitor Almeida da Silva, de 36 anos, foi preso na quinta-feira, 17, sob posse de quase 40 kg de drogas em Itabuna (distante 422 km de Salvador). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública. vinte e sete quilos de maconha, oito quilos de cocaína e 500 gramas de crack foram apreendidos na ação.

Conforme a SSP, a droga estava na casa do suspeito, localizada no bairro Castália. Durante a ação, os policiais também apreenderam um veículo Ford KA Sedan, de cor prata, roubado no última dia 1°, na BR-101, trecho do município de Ibirapitanga.

As drogas e o carro foram encaminhados à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Vitor foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e receptação e está à disposição da Justiça.

