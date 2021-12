Quase 300 mil podem perder Tarifa Social de Energia; entenda

Cerca de 288 mil consumidores na Bahia podem perder o desconto da Tarifa Social de Energia no mês de maio. Famílias que possuírem cadastro da Tarifa Social desatualizado no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) há mais de dois anos perdem o desconto. Em Salvador, 55 mil pessoas estão nesta situação. A regra é uma das estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a retirada do benefício que dá descontos de até 65% na conta de energia e as consequências desta regra envolvem famílias de todo país que possuírem o cadastro desatualizado.

De acordo com nota divulgada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), os clientes com cadastro desatualizado estão sendo orientados a se dirigir à Prefeitura do seu município para regularizar as informações e, em seguida, procurar um dos canais de atendimento da companhia (agências, rede Coelba Serviços, site ou teleatendimento 0800 071 0800). No ato da atualização cadastral, o titular do benefício deve apresentar documentação com foto, CPF e, ao menos, um documento de todas as pessoas da família.

Ainda segundo a Coelba, é importante levar comprovantes de residência, matrícula escolar das crianças e número de telefone para contato. No caso de clientes indígenas, será possível apresentar também o RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena).

A renovação e validação dos dados cadastrais das famílias que possuem o benefício são obrigatórias conforme a Resolução Normativa 572/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. Cabe às concessionárias de energia de todo o Brasil confirmar se os números de NIS (Número de Identificação Social) e BPC (Benefício de Prestação Continuada), essenciais à concessão do benefício, estão ativos na base de dados do Ministério do Desenvolvimento Social. O recadastramento também irá verificar se os consumidores atendem aos demais pré-requisitos estabelecidos pelo Governo Federal para manutenção da Tarifa Social de Energia.

