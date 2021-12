Quase 20 pessoas são roubadas durante assalto em posto de saúde de Feira de Santana

Um posto de saúde foi assaltado na manhã desta quinta-feira, 31, por volta das 11h, no município de Feira de Santana (distante a 116 km de Salvador). De acordo com informações do site Acorda Cidade, um grupo invadiu a unidade de saúde, roubando os pertences de várias pessoas, entre pacientes e funcionários.

Ao saírem do local, os homens levaram as chaves do posto de saúde e deixaram as vítimas trancadas. Durante a fuga, o grupo levou também três veículos pertencentes aos funcionários do posto.

A polícia investiga o caso.

