Quarteto explode caixas eletrônicos de agência em Bonito

A agência do banco do Bradesco do município de Bonito, na Chapada Diamantina, teve pelo menos dois caixas eletrônicos destruídos e outras partes do posto danificado, por volta das 3h da manhã desta quinta-feira, 5, após a ação quatro assaltantes. Segundo informações do investigador da 14ª Delegacia Territorial de Bonito (DT/Bonito), Carlos Brito, os meliantes também levaram o carro de um homem que passava na entrada do banco na hora e que informou sobre a invasão do quarteto.

De acordo com informações do fotográfo Joseni Santos, do Jornal da Chapada, os bandidos só conseguiram arrombar um dos caixas eletrônicos, o outro não foi totalmente destruído, o que permitiu a retirada de dinheiro somente de uma das máquinas. Parte da banana de dinamite ainda foi encontrada no local.

"Ao pedir informações ao gerente, ele informou que no caixa já não tinha muito dinheiro, pois havia feito o pagamento dos aposentados, e também ainda não havia contabilizado quanto os bandidos conseguiram levar, mas a explosão causou um estrago grande, desde estilhaços das portas de vidro até o telhado do local", diz o fotográfo.

O investigador Carlos Brito revelou que esta é a segunda vez que a agência é assaltada este ano. A primeira vez foi no último dia 8 de abril, quando seis homens encapuzados, usando roupas de militares, atacaram a unidade, localizada na Praça Benedito Mina, no centro da cidade.

Ainda segundo Brito, os policiais já têm suspeitos, mas ainda não localizaram os autores. O Serviço de Investigação da 14ª Coordenadoria de Polícia de Bonito está à frente das investigações.

