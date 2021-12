Quarteto confessa que matou mulher em São Sebastião do Passé

Duas mulheres foram presas e dois adolescentes apreendidos momentos depois do homicídio de uma mulher em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Luana da Cruz de Aquino, Tatiane Araújo da Costa e dois adolescentes de 16 e 17 anos foram capturados nesta quarta-feira, 21.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os quatro confessaram na Delegacia Territorial (DT) de Passé, que mataram Simone Santos, 29 anos, por volta das 9h30 desta quarta. Eles alegaram que vítima teria envolvimento no tráfico de drogas.

O crime foi cometido no Bairro Irmã Dulce, no beco da Valeta, localidade também conhecida como Paraguai, na mesma cidade. Com os quatro suspeitos, foram apreendidos dois revólveres calibre 38 e munições.

adblock ativo