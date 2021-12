Quadro de saúde de guitarrista de banda de forró é estável

O estado de saúde do guitarrista da banda de forró Rasta Chinela, Cristian Reis Santos, 35 anos, que ficou ferido no acidente envolvendo o ônibus da banda nesta segunda, 13, está estável nesta terça-feira, 14. De acordo com a produção do grupo, Cristian teve traumatismo craniano. Outras 12 pessoas ficaram feridas na ocorrência.

Além de Cristian, os casos mais delicados são da dançarina Nívea Souza Moraes, que teve fratura grave no joelho; do técnico de iluminação Rogério Soares, que teve fratura exposta no braço; do motorista Luís Paulo, que fraturou o pé e a perna; e do assistente Simão Novaes.

Todos passaram por cirurgia e seguem internados. Ninguém corre risco de morte. Cristian está no Hospital de Base de Vitória da Conquista, e Nívea no IBR Hospital, no mesmo município. Os demais estão em unidades de saúde de Barreiras.

Os vocalistas da banda, Pablo, Jaqueline, Ramon, Rafael e Jone, que também estão no ônibus, tiveram ferimentos leves e já receberam alta.

O acidente envolveu o ônibus da banda de forró e uma carreta que transportava uma máquina retroescavadeira na BA-160, que entre os municípios de Paratinga e Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia.

