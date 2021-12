Quadro de Mãe Stella é estável; boatos sobre morte são desmentidos

Segue com quadro de saúde estável a ialorixá Mãe Stella de Oxóssi, de 93 anos, que está internada no Hospital Incar, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A informação foi confirmada após circularem boatos nas redes sociais sobre o suposto falecimento da sacerdotiza.

Segundo o presidente da Sociedade Cruz Santa do Afonjá e administrador do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, Ribamar Daniel, Mãe Stella está lúcida e conversando. Ela segue no quarto, onde é feito o controle da infecção que motivou o internamento.

Ao Portal A TARDE, Ribamar disse ainda que, se for necessário, a ialorixá pode ser trazida para a capital baiana. "Entrei em contato com o diretor do Hospital da Bahia e um quarto foi reservado para atendê-la, caso precise vir para Salvador", esclareceu.

Companheira de Mãe Stella, a psicóloga Graziela Domini, 55 anos, também desmentiu os boatos. "Isso não existe, é maldade", disse ela, informando que a infecção da religiosa é tratada e está controlada.

"O que ela está passando é um processo natural da idade, ela está velhinha", acrescentou.

Por volta de 11h30 desta terça, o Hospital Incar divulgou um novo boletim de saúde. No documento, a unidade ressalta que Mãe Stella 'apresenta boas respostas às terapias instituídas durante o internamento e segue ainda sem previsão de alta hospitalar',

