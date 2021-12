Quadrilhas juninas correm risco de extinção por falta de financiamento na Bahia

A primeira vez que Renata Andrade, 26 anos, viu a quadrilha Capelinha do Forró foi arrebatada pelas cores, formas e representações do grupo. Desde então, já se vão 12 anos. No entanto, a união pode estar com os dias contados por falta de financiamento às quadrilhas juninas.

A diretora da Capelinha do Forró, Taís Brandão, admite que este deve ser o último ano de participação do grupo em competições. Criada há 20 anos, no bairro de São Caetano, a quadrilha conta com 165 pessoas e é a atual campeã estadual de quadrilhas da Bahia.

“A preparação para manter e organizar uma quadrilha junina é comparável a uma escola de samba. Assim que termina o período junino, começamos os preparativos para o ano seguinte. Temos um custo orçado em R$ 250 mil e não recebemos apoio público, nem privado. É complicado, pois levamos o nome da Bahia para todo o Brasil. Estamos entre as três melhores quadrilhas do País e a melhor do Nordeste”, diz Taís.

Ela acredita que a falta de compromisso dos órgãos públicos com a questão cultural e o pouco investimento do setor privado contribuem para o enfraquecimento dos grupos. “Em 1989, tínhamos mais de 200 quadrilhas juninas, juntando Salvador e região metropolitana. Hoje, temos pouquíssimas”, compara.

Presidente da Imperatriz do Forró, Jonas Almeida atesta a falta de investimentos, contudo ele critica os grandes orçamentos e toda a “espetacularização” de um momento que, segundo ele, deve manter as raízes na tradição.

“Nunca houve investimento do governo. Conseguimos recursos por doações, integrações com o bairro, contribuições dos participantes e outras ações que desenvolvemos. O problema são os grandes orçamentos. As premiações das competições, geralmente, são entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, mas temos um gasto de R$ 60 mil a R$ 70 mil. O nosso grupo foi formado há três anos e é uma via para tirar os jovens da marginalização aqui no subúrbio”, ressalta Jonas.

Integrante do núcleo coreográfico da Capelinha do Forró e da direção da quadrilha Cia da Ilha, em Vera Cruz, Adeilson Sousa destaca que, apesar da concorrência entre as quadrilhas juninas, a maioria compartilha as mesmas dificuldades de arrecadação. “Em Salvador, não há apoio da prefeitura ou do governo. Aqui, na Ilha de Itaparica, se não houvesse investimento da prefeitura, dificilmente a Cia da Ilha existiria”, diz.

Para além dos grandes espetáculos e da competição, as quadrilhas juninas também funcionam como um núcleo de transferência de valores geracional e uma possibilidade de resguardo social e educacional.

“A Imperatriz do Forró é uma ramificação da quadrilha mirim Renascer. Muitos fazem parte do grupo desde a infância. Este ano, teremos como tema o casamento em todas as suas formas e possibilidades, dizendo não ao preconceito”, diz Jonas.

Por sua vez, a Capelinha traz o tema “Midas – Um toque de ouro no seu São João” uma crítica social, tendo como pano de fundo a figura da mitologia grega rei Midas, que transformava tudo que tocava em ouro e possuía grande ganância. “Nosso tema é um apelo político-social para quem não liga para as quadrilhas juninas. Não podemos deixar a tradição morrer”, afirma Taís.

De acordo com a assessoria da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), o governo do estado realiza o patrocínio do campeonato estadual de quadrilhas, na Praça da Revolução, localizada em Periperi. No entanto, não há apoio direto às quadrilhas juninas.

Das competições mais importantes, as quadrilhas iniciam hoje o torneio regional. No próximo dia 17 acontece a 11ª edição estadual. Antes, nos dias 8 e 9 deste mês, ocorre o Arraiá do Galinho.

