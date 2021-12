Quadrilha tenta assaltar agência bancária em Paulo Afonso

O gerente de uma instituição financeira e alguns familiares foram mantidos reféns durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária de Paulo Afonso (a 479 quilômetros de Salvador). O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira, 5.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o funcionário do banco foi abordado na noite desta terça-feira, 4, enquanto chegava em casa. O bando exigia que o cofre da agência fosse aberto, nesta quarta, em troca da libertação dos parentes do gerente.

Ainda segundo a SSP, os suspeitos libertaram os familiares do bancário e fugiram após as autoridades tomarem conhecimento do caso. Supostos artefatos explosivos, que foram colocados no gerente, serão analisados por equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

adblock ativo