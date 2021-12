Quadrilha suspeita de trafico e homicídio é presa em Senhor do Bonfim

Três homens e duas mulheres, suspeitos de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas, foram presos no município de Senhor do Bonfim (a 381 quilômetros de Salvador). Um dos detidos – André Benedito da Silva Costa, 20 anos, o 'Orea' (de camisa vermelha) – é investigado por envolvimento em um homicídio ocorrido em março deste ano na mesma cidade.

Os outros homens detidos são Marcos Vinícius Peixoto dos Santos, 19 anos, e Ivan Dias da Silva, 23 anos. Já as mulheres foram identificadas como Valdilene da Silva Costa, 18 anos, e Késsia Danielly Pereira da Silva, 19 anos. Todas as prisões aconteceram nesta terça-feira, 15, segundo informações divulgadas na manhã desta quarta, 16, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

"Orea tinha cometido um homicídio em março deste ano e era conhecido por amedrontar moradores do bairro Alto da Maravilha", contou o delegado Flávio Góis, diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin). Ainda de acordo com ele, Orea revelou que há outros integrantes da quadrilha. Eles estão sendo procurados.

Durante a ação, foram apreendidos meio quilo de cocaína, dois revólveres, uma pistola Airsoft, além de munições e máscaras.

Armas, munições e cocaína foram apreendidas | Foto: Divulgação | SSP-BA

