Quadrilha suspeita de homicídio a PM baiano é desarticulada no Piauí

Duas pessoas foram presas e uma morreu em um confronto com a polícia, na manhã desta quinta-feira, 22, na cidade de Teresina, capital do Piauí. O trio é suspeito de fazer parte de uma quadrilha envolvida em assaltos a banco e na morte de um policial baiano.

De acordo com a Secretaria de segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Fábio José Carvalho da Silva, 36 anos, José Adelson de Vasconcelos da Silva, 26, o 'Neguinho de Aparecida' e Rafaela Gomes dos Santos, 31, assaltaram um banco nesta quarta, 21, na cidade de Inhuma (PI), e retornaram para o bairro Vamos ver o Sol, em Teresina, onde foram encontrados.

José Adelson, suspeito de estar ligado a diversos ataques a instituições financeiras (terminais de autoatendimento, agências e carros-fortes) na Bahia e no Piauí, também era investigado por participação no assassinato do soldado da Polícia Militar da Bahia, Heleno Filho, em um assalto a banco, em 2015.

Durante a abordagem, Neguinho de Aparecida reagiu. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a SSP-BA, na casa onde o grupo se escondia, os policiais encontraram R$ 150 mil reais roubados no dia anterior e uma espingarda calibre 12.

