Quadrilha sequestra familiares de funcionário de banco em Seabra

Uma quadrilha sequestrou familiares de um funcionário do Banco Brasil na manhã desta terça-feira, 8, na Chapada Diamantina. O crime aconteceu nesta manhã, por volta das 8h, na cidade de Seabra.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos integrantes da quadrilha se dirigiu com o funcionário para o banco para que o mesmo retirasse o dinheiro para a liberação dos reféns.

Segundo a PRF, o local onde as vítimas se encontram é desconhecido.

A Polícia Rodoviária Federal está acompanhando o caso (Foto: Cidadão Repórter | Via WhasApp)

