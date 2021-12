Quadrilha responsável por distribuir drogas no Nordeste é alvo de ação da PF

Uma quadrilha interestadual de tráfico de drogas é alvo da operação "Estufa" da Polícia Federal (PF), deflagrada nesta terça-feira, 14. A organização criminosa atua em quatro estados do Nordeste: Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

De acordo com a PF, o grupo compra grandes quantidades de droga diretamente de produtores no Rio Grande do Norte. O material é transportado em caminhões para depósitos e depois enviados para os demais estados.

Nesta terça, são cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 21 mandados de busca e apreensão em Pernambuco e Paraíba. As investigações começaram em novembro de 2016.

Desde o início da apuração, três pessoas foram presas em flagrante com mais de 2 toneladas de maconha, além de R$ 32 mil em espécie. Em seguida, foram detidos seis suspeitos de tráfico de drogas e seis veículos que seriam usados pelo grupo.

adblock ativo