Quadrilha que roubava em micaretas é presa em Feira

Na primeira noite da micareta de Feira de Santana, os bandidos , Bruno Silva, 24, Jonatas Santos, 25, Barone Bispo, 25, Denison Oliveira, 28, e Roqueline Barreto, 20, foram encontrados em um quarto de hotel por Policiais Militares do PETO da 64ª CIPM (Feira de Santana), por meio da ajuda de um aplicativo de celular.

Após o roubo, os bandidos tentaram desbloquear o smartphone de uma vítima, mas quando a senha foi colocada de forma errada, o aplicativo tirou a foto do assaltante juntamente com a localização. O aplicativo enviou as informações para o e-mail do dono do telefone.

Ele procurou a polícia e com os dados os PMs chegou até a quadrilha e o celular foi recuperado. Segundo um sargento da 64ª CIPM, os criminosos praticavam o crime em várias micaretas pela Bahia e costumavam abordar suas vítimas colocando a mão na cintura, fazendo pensar que possuiam uma arma e efetuavam o roubo de forma bem rápida.

Os assaltantes foram encontrados com 23 celulares de diversas marcas, 4 cordões de ouro, 2 relógios, R$ 550 em espécie, além de documentos pessoais e uma pequena quantidade de crack e maconha. Segundo a polícia, os criminosos responderão pelos crimes de roubo, formação de quadrilha e porte de intorpecentes.

No momento, todos os 5 envolvidos se encontram sob posse da polícia Feirense e esperam atrás das grades para ver qual será o destino imposto pela Justiça para eles nos próximos dias. A polícia informou ainda que todos os meliantes são oriundos de Salvador e viajavam às micaretas somente para aplicação dos golpes nos foliões que vacilassem.

