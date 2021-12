Quadrilha que incendiou secretaria de Camaçari é desarticulada

Cinco integrantes de uma quadrilha responsável pela série de incêndios à sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Camaçari foram presos e serão apresentados nesta terça-feira, 14, na sede da 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari). Entre eles, está uma servidora da Prefeitura do município.

Além dos incêndios criminosos - o último foi registrado no dia 2 de novembro -, a quadrilha possui envolvimento na venda de supostas inscrições para aquisição de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida na cidade. As provas destas fraudes estariam no prédio da secretaria, o que teria motivado o ataque.

A apresentação acontece às 15h e será conduzida pela delegada titular da 18ª DT, Thaís Siqueira, e pelo comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Henrique Melo.

