Quadrilha que atua em quatro estados é desarticulada em ação policial

Uma quadrilha foi desarticulada na manhã desta terça-feira, 21, após uma ação da Polícia Militar da Bahia, com a Polícia Federal e forças de segurança dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. O grupo é suspeito de atuar nos quatro estados com tráfico de drogas, de armas, homicídios, roubos, entre outras práticas ilícitas. A operação resultou na prisão suspeitos, além de apreensão de drogas e armas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), na cidade de Alcobaça (a 697 quilômetros de Salvador), agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica, da 88ª CIPM (Alcobaça) e da PF cumpriram mandado de prisão de Lídio do Rosário Fonseca, 38 anos. Na casa do suspeito, localizada no bairro do Farol, foram encontrados sete quilos de maconha, meio quilo de cocaína e um revólver calibre 32.

Nesta mesma região, na rua do Atum, os policiais vasculharam uma residência, com mandado de busca e apreensão. Nela foram encontrados um quilo de cocaína com Bruno Paixão Tavares, 22 anos, que também foi preso. Em outro endereço, que foi descoberto durante a investigação da PF, foram localizados 10 kg de maconha, três de cocaína e duas espingardas.

Já em Foz do Iguaçu, a PF localizou José Antônio da Paixão Jùnior, conhecido como "Juninho Bajon", quando tentava fugir para o Paraguai. Segundo a SSP, ele é apontado como líder da organização criminosa.

adblock ativo