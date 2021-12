Quadrilha que agia na Bahia, Pernambuco e Piauí é presa em Sobradinho

Uma quadrilha que agia na Bahia, Pernambuco e Piauí com assaltos a ônibus nas divisas dos Estados, postos de combustíveis e comércios foi presa na madrugada desta quarta,feira, 11, no município de Sobradinho (558Km de Salvador), numa operação conjunta da Polícia Militar do Piauí e Polícia Civil de Juazeiro. Foram presos Agamenon de Souza Rodrigues e a companheira, Joicilene Souza Silva Macedo, Roni Alves Silva, Marxio Cosmo Teixeira e a companheira, Rosana Gonçalves Ferreira.

Grupo foi detido com armas, dinheiro e munições

