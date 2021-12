Quadrilha que agia em Lauro de Freitas é presa

A Polícia Civil desarticulou, na madrugada desta sexta-feira, 14, uma quadrilha de traficantes que atuava nas localidades conhecidas como Aldeia, Chafariz e Lagoa da Base, no bairro Vila Praiana, em Lauro de Freitas (Grande Salvador).

Batizada de “Gate””, a operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão, que resultaram nas prisões de João Carlos Brito de Araújo, o Joãozinho, de 23 anos, apontado como líder do grupo; a irmã dele, Emanoela Carla Brito de Araújo, 24; Daniele Macêdo de Oliveira Gomes, 31; Luan de Souza Gomes, o Preá, 22; José Almeida do Nascimento Filho, o Almeida, 48, Ivalson Luís Portela, o Juninho, 21; Giovâni Noronha Teixeira, o Gordo ou Popó, 33; Janderson Souza dos Santos, o Jan Jan, 21; e Wilton Freire Bonfim Magalhães Junior, o Dupão, 22, cujo mandado foi cumprido na Cadeia Pública, onde ele está preso, também por tráfico.

Segundo o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), alguns integrantes já tinha passagens pela polícia, inclusive por homicídio. Na ação, que contou com a participação de 60 policiais, os investigadores apreenderam um revólver calibre 38, uma pistola 380, munição, 2kg de cocaína, nove papelotes de maconha e R$ 1 mil em espécie.

Divisão de tarefas

Durante a apresentação dos acusados, o delegado André Garcia informou que Joãozinho era o “cabeça” da quadrilha. Emanoela, irmã dele, cuidava das finanças do grupo, juntamente com Daniele. Juninho ficava incumbido pelo armazenamento das drogas, enquanto Gordo fazia a “segurança” da carga. Almeida se dividia entre motorista e cobrador de dívidas.

Jan Jan, por sua vez, distribuía o material. Já Preá gerenciava os pontos de venda. Todos foram encaminhados para o sistema prisional. As drogas e as armas passarão por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Foragido

Em coletiva à imprensa na manhã de sexta, o delegado André Garcia, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/RMS) da Região Metropolitana de Salvador, informou que um décimo integrante do bando está foragido. Segundo ele, a segunda fase da operação terá como um dos objetivos descobrir a que facção a quadrilha é ligada.

No momento das prisões, detalhou o delegado, os nove acusados estavam em casa. Eles não ofereceram resistência. De acordo com Garcia, “Gate” - que significa “portão”, em inglês - é uma referência ao bairro vizinho de mesmo nome localizado no município.

