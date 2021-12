Quadrilha liderada por detentos é desarticulada no interior

Uma quadrilha liderada por quatro internos do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (distante a 884 km de Salvador), no sul da Bahia, responsável por uma série de homicídios e pela distribuição de drogas no bairros de Vera Cruz e Vila Vitória, em Porto Seguro, foi apresentada à imprensa na manhã desta sexta-feira, 7, pela 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Eunápolis.

As investigações que levaram a polícia aos cinco integrantes da organização criminosa foram iniciadas há cerca de um ano e concluídas no final de novembro. Conforme a Polícia Civil, os mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Crime da Comarca de Porto Seguro, foram cumpridos ao longo deste período, em diferentes localidades da cidade.

Entre os homicídios atribuídos ao bando, está o da ativista social Norma Santos Miranda, vítima de uma emboscada na noite de 4 de agosto deste ano, na Praça Central de Vera Cruz. Segundo a polícia, o crime foi ordenado por Ednaldo Pereira Souza (Dada), Reinaldo Pereira Souza (Rena), Gerry Adriane de Jesus Rocha (Gago) e Valdivan Mendes de Jesus (Bidico) de dentro do conjunto penal, por suspeitarem que ela fosse informante da polícia.

Outras vítimas de homicídios foram identificadas como Carlos Agnaldo Araújo, Alenilson Ramos dos Santos, Marcolino de Almeida, Roniel Souza da Silva, Juliano Gularte dos Santos, Gutembereg Lima de Souza, Lucas Leal Gomes e Daiane Lima Fernandes.

O grupo também está envolvido em aquisição ilegal de armas de fogo. Durante as prisões, a polícia conta que encontrou com os suspeitos mais de 100 quilos de drogas.

Transferências - Apontados como líderes do bando, Ednaldo Pereira Souza, Reinaldo Pereira Souza, Gerry Adriane de Jesus Rocha e Valdivan Mendes de Jesus serão transferidos de Teixeira de Freitas para o sistema prisional em Serrinha, onde vão cumprir pena no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

Dos integrantes da quadrilha, que atuavam do lado de fora do Conjunto Penal, foram presos Marcos José Costa Silva (Bira), Jalison Silva Mendes (Galego), Roniclei Vieira de Jesus (Roni), Ingrid Santos de Jesus (N) e Rafael Pereira da Silva.

adblock ativo