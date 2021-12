Quadrilha invade delegacia e resgata detento no sul da Bahia

Um grupo armado invadiu na madrugada desta segunda-feira, 28, a delegacia do município de Pau Brasil (distante a 525 km de Salvador), no sul do estado. Na ação, a quadrilha resgatou Davi de Jesus Araújo, de 20 anos, detido por tráfico de drogas e porte ilegal de armas, e ainda atiraram no carcereiro.

Segundo informações do Radar 64, os suspeitos entraram na unidade policial atirando nos vidros, depredando viaturas e gritando o nome de uma facção criminosa. Todos os homens envolvidos, além do detento, conseguiram fugir e ainda não foram encontrados.

O policial atingido foi identificado como Walfred Nascimento Santos. Ele foi atingido por três disparos: um no olho e dois no abdômen. Ainda de acordo com o Radar 64, familiares da vítima alegaram que ele perdeu a visão de um dos olhos.

Walfred foi conduzido e internado em estado grave no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Não há informações sobre o estado de saúde do agente.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) realizam rondas para localizar os foragidos e envolvidos na ação criminosa.

