Quadrilha faz mãe e filho reféns durante assalto em Brumado

Quatro homens armados realizaram um assalto e mantiveram mãe e filho reféns na noite desta segunda-feira, 13, por volta de 19h20, na cidade de Brumado (a 564 quilômetros de Salvador).

Durante o crime, as vítimas foram mantidas em um matagal. De acordo com informações da polícia local, o adolescente foi agredido e a mulher ameaçada de morte.

Assim que foram liberadas, as vítimas acionaram a polícia, que enviou uma viatura ao local. Dois suspeitos iniciaram uma troca de tiros com a guarnição, e um deles, identificado como Caíque Brasileiro, que já era procurado por outro crime, foi detido com um revólver calibre 38. Uma motocicleta também foi apreendida e encaminhada à delegacia.

De acordo com a polícia, Caíque não tem relação com o sequestro de mãe e filho. As investigações sobre o assalto estão em andamento. As informações são do site Brumado Notícias.

adblock ativo