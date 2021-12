Quadrilha explode sede de empresa de valores e mata vigilante na Bahia

Uma ação articulada de uma quadrilha com aproximadamente 40 bandidos resultou na morte de um vigilante e, ao menos, quatro outros funcionários da empresa de valores Prosegur feridos. O grupo atacou a sede do estabelecimento comercial em Eunápolis, no sul da Bahia.

O caso começou por volta das 23h30 desta segunda-feira, 5, e causou terror na cidade. Os criminosos, todos armados com fuzis, metralhadoras e explosivos, bloquearam as principais vias de acesso do município. A ação só terminou na madrugada desta terça-feira, 6, por volta de 1h.

Segundo informações da Delegacia do município (a 650 quilômetros de Salvador), o grupo ateou fogo em diversos veículos, sendo que um deles foi na frente do quartel da Companhia Independente de Policiamento Especializado Mata Atlântica (CIPE-MA), o que impossibilitou a saída dos militares.

Eles ainda explodiram a sede da empresa e dispararam diversos tiros no centro da cidade. Os bandidos atravessaram uma carreta em um trecho da BR-101, perto de um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Contudo, o órgão não soube informar se o veículo já foi removido da rodovia.

Após o crime, a quadrilha, que estava em diversos pontos da cidade, fugiu em diferentes direções, segundo a polícia. Os criminosos não foram localizados até as 7h30 desta terça. A polícia também não soube informar o valor roubado.

Grupo ateou fogo na frente do quartel militar impossibilitando a saída dos policiais (Foto: Reprodução | Radar 64)

Sede da empresa ficou destruída(Foto: Reprodução | Radar 64)

