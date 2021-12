Quadrilha explode duas agências e faz reféns em Remanso

Caixas eletrônicos das agências do Banco do Brasil e do Bradesco foram explodidos por bandidos fortemente armados durante a madrugada desta terça-feira, 7, por volta das 2h. O crime ocorreu no município de Remanso (a 713 quilômetros de Salvador).

Segundo informações da delegacia da cidade, três grupos de criminosos - todos armados com fuzis, espingardas calibre 12 e dinamites - atuaram ao mesmo tempo. Um deles disparou contra a delegacia, outro contra o Pelotão da Polícia Militar e o terceiro explodiu os caixas eletrônicos.

Logo em seguida, os homens fugiram em dois carros pela BR-235, no sentido Casa Nova, município localizado a aproximadamente 110 quilômetros de Remanso. Durante a fuga, eles levaram duas pessoas, que não tiveram os nomes divulgados pela polícia, como reféns.

As vítimas, no entanto, foram liberadas momentos depois. Um dos carros foi incendiado na rodovia para dificultar a perseguição dos policiais.

Guarnições da 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira fazem diligências na região para localizar os autores.

Não há informações de quantos homens teriam participado da ação criminosa nem o valor roubado dos dois bancos.

