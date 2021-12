Quadrilha explode dois caixas eletrônicos em Araçás

Uma quadrilha invadiu o município de Araças na madrugada deste sábado, 1º, e explodiu dois caixas eletrônicos do Banco Bradesco.

O caso aconteceu por volta de 2h30, quando 12 homens armados chegaram ao centro da cidade em dois veículos. Antes da ação, os criminosos furaram os pneus da viatura que estava estacionada na área externa do posto policial, para impedir uma possível perseguição.

Após a explosão, um dos integrantes da quadrilha ainda atirou contra um policial que saiu do posto para verificar o motivo do barulho, mas a bala atingiu uma coluna de construção do posto.

Segundo informações preliminares, os criminosos não conseguiram levar nenhuma quantia, visto que os caixas eletrônicos estavam desabastecidos no momento do crime. Ainda não há informações se os integrantes foram capturados.

