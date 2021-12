Quadrilha explode cofre de agência bancária em Araci

Uma quadrilha com homens encapuzados portando armas de grosso calibre explodiu na madrugada desta quinta-feira, 4, o cofre da agência do Banco do Brasil na cidade de Araci, 225 km de Salvador e provocou pânico entre a população ao disparar contra o quartel e uma viatura da PM, além de atingir fachadas de residências próximas ao banco.



Eles, que chegaram em três veículos, fugiram em dois modelos tipo caminhonete e na fuga espalharam pelas ruas artefatos de metal. Conhecidos como "miguelitos", os objetos têm a forma de grampos e tinham a função de furar os pneus de quem fizesse a perseguição.



O terceiro carro foi abandonado em chamas, atravessado na BR 116/Norte, também na intenção de dificultar a perseguição. "Acordei com o barulho dos tiros. Foi um horror e ficamos com muito medo", revelou a estudante Bartira Silva, dizendo que a mãe pretende mudar para um lugar mais distante do banco.



Com este ataque, a mesma agência contabilizou dois assaltos este ano. No estado, conforme dados do Sindicato dos Bancários, nos quatro primeiros dias de dezembro sete agências foram alvo de criminosos, sendo três em Salvador, e nas cidade de Cotegipe, Muritiba, Araci e Itiúba.



Em Itiúba, 371 km de Salvador e na mesma região de Araci, o ataque ao caixa eletrônico do Banco do Brasil também ocorreu na madrugada desta quinta. O caixa, que funcionava dentro do prédio da prefeitura, ficou destruído.



Apesar das diligências de policiais civis e militares em Araci, Itiúba e municípios vizinhos, até o início da noite de ontem os criminosos não haviam sido identificados e localizados. Os valores levados pelos bandidos não foram divulgados pelo Banco do Brasil.

