Quadrilha explode cinco caixas eletrônicos em Pojuca

Uma quadrilha composta por cerca de 20 homens explodiu na madrugada desta quinta-feira, 19, por volta de 4h30, cinco caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal (CEF), localizada no município de Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da polícia local, os criminosos estavam divididos em aproximadamente cinco veículos e, além de arrombarem os caixas, também invadiram e roubaram uma joalheira vizinha.

Os suspeitos estavam vestidos com roupas pretas e fecharam a rua J.J. Seabra para realizar a ação criminosa e conseguiram fugir utilizando uma rota pela zona rural do município, a partir da rua Doutor Alfredo Leite.

Na fuga, o grupo abandonou e incendiou três carros, na tentativa de impedir uma possível perseguição policial. Os criminosos ainda não foram localizados e a polícia ainda não possui informações sobre os objetos e a quantia roubada.

De acordo com o departamento de comunicação da Polícia Federal (PF), uma equipe recolheu vestígios no local do crime que ainda serão analisados. Estes indícios serão encaminhados para a sede, em Salvador, para que sejam iniciadas as investigações sobre o que ocorreu no município baiano.

