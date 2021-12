Quadrilha explode carro-forte em trecho da BR-116

Agentes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Delegacia Regional de Vitória da Conquista, passaram esta terça-feira, 20, trabalhando na investigação do ataque a um carro de transportes de valores na BR-116, registrado na segunda, 19.

Até o final da tarde, apesar do reforço recebido da Polícia Militar por meio da 79ª Companhia Independente de Poções, ninguém foi preso. O assalto ocorreu na rodovia federal, próximo ao entroncamento de Boa Nova (a 436 km de Salvador).

Conforme os vigilantes que viajavam no veículo, cerca de cinco criminosos estavam em uma caminhonete de cabine dupla e, depois de perseguirem o carro-forte, conseguiram fazer a ultrapassagem. Sob tiros deflagrados contra o veículo e seus ocupantes, com armas de grosso calibre como fuzis e metralhadoras, o condutor do carro de transporte de valores foi obrigado a parar.

Ataques

Os vigilantes tiveram que sair e correram em direção ao matagal. Com bananas de dinamite, o carro foi explodido para que os assaltantes tivessem acesso ao cofre.

Com a explosão, o carro-forte ficou deformado. Eles tiraram todos os malotes, colocaram na caminhonete e, fugiram no sentido de Poções. A quantia não foi divulgada.

Nos últimos sete meses, este é o terceiro ataque a carros de transporte de valores na BR-116. No dia 27 de maio uma quadrilha atacou um carro-forte entre as cidades de Araci e Tucano. Para interromper o tráfego, pararam um caminhoneiro e atravessam o caminhão na via.

Utilizando do mesmo modo de intimidar os seguranças, no dia 26 de outubro a abordagem aconteceu entre os municípios de Tucano e Euclides da Cunha, perto do trevo de acesso à cidade de Quijingue. Na oportunidade, roubaram três espingardas calibre 12, do armamento dos vigilantes.

