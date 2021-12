Quadrilha explode caixas eletrônicos no Sítio do Quinto

Uma quadrilha formada por cerca de 10 homens explodiu na madrugada desta terça-feira, 28, por volta de 2h, dois caixas eletrônicos do Bradesco, localizado no Sítio do Quinto, a 389 km de Salvador.



De acordo com informações da Central de Operações do 20º Batalhão de Polícia Militar de Paulo Afonso, os criminosos chegaram ao local em três caminhonetes para efetuar a ação. A explosão comprometeu ainda a estrutura do prédio, localizado na Praça João José do Nascimento.



A quantia roubada ainda não foi divulgada, mas a estimativa é que o grupo tenh levado pelo menos R$ 80 mil. A quadrilha ainda não foi capturada, ams a polícia já identificou alguns suspeitos, que são moradores da região.

