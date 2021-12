Quadrilha explode caixas eletrônicos em Quijinque

Uma quadrilha explodiu os caixas eletrônicos do Banco do Bradesco, na madrugada desta sexta-feira, 24, no município de Quijingue (distante a 337 km de salvador).

A ação criminosa ocorreu por volta de 1h30. Cinco homens chegaram à agência em dois veículos, armaram e acionaram os explosivos, destruíndo parte da agência bancária.

De acordo com a Delegacia Circuncional de Euclides da Cunha (a 334 km da capital), que fica em Quijingue, os suspeitos levaram todo o dinheiro dos terminais. O valor roubado não foi divulgado.

A área foi isolada pela polícia até a chegada da perícia técnica da delegacia de Euclides da Cunha. Até as 11h desta sexta, ninguém havia sido preso.

Ainda na madrugada desta sexta, criminosos explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Conceição do Jacuípe (a 94km da de Salvador).

Segundo balanço do Sindicato dos Bancários da Bahia, o assalto em Quijingue foi o 77º ataque a bancos na Bahia em 2015.

