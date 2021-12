Quadrilha explode caixas eletrônicos e rouba hospital

Cerca de dez homens armados explodiram três caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil e invadiram um hospital que fica em frente ao banco na madrugada desta quinta-feira, 28, em Governador Mangabeira (distante a 130 km de Salvador).



De acordo com informações do site Mídia Recôncavo, os criminosos chegaram à cidade em dois veículos. Com o impacto, a agência ficou parcialmente destruída. Não há informações sobre a quantia levada pelos bandidos

Durante a ação na unidade de saúde, foram roubados celulares dos funcionários e uma TV de LCD. A Polícia Militar (PM-BA) foi acionada, mas nenhum bandido foi preso e o crime será investigado pela Polícia Federal.

Segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, 93 ataques a bancos e caixas eletrônicos foram registrados este anos no estado, com 59 explosões, 16 tentativas frustradas, 10 arrombamentos e 8 assaltos.

