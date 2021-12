Quadrilha explode caixas e atira contra viatura na Bahia

Um grupo de 10 homens explodiu dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil localizado no município de Palmas de Monte Alto, no Sudoeste baiano. A ação ocorreu durante a madrugada desta terça-feira, 11, por volta de 2h30, e levou cerca de 20 minutos.

Os suspeitos estavam em dois veículos e agiram simultaneamente em diferentes locais da cidade. Enquanto uma parte do grupo roubava e destruía a agência bancária, outra efetuava diversos disparos contra uma viatura da Polícia Militar (PM), que estava estacionada em frente à delegacia local.

Após a ação, os criminosos fugiram pela BA-263, em direção ao município de Sebastião Laranjeiras, no centro-sul do Estado. Durante a fuga, novos tiros foram efetuados para cima e contra alguns estabelecimentos comerciais.

Policiais civis e militares realizam buscas na região, mas ainda não há informações se eles conseguiram capturar algum suspeito.

Esta é a segunda vez que a agência é alvo de criminosos. A quantia roubada não foi divulgada.

