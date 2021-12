Quadrilha explode caixa eletrônico no município de Boquira

Uma quadrilha explodiu um dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil localizado no município de Boquira, a 681 km de Salvador, na madrugada desta sexta-feira, 24, por volta de 2h15.

De acordo com informações do major Irlando Oliveira, da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em entrevista ao site Brumado Notícias, o crime foi cometido por 10 homens armados, que chegaram ao município em dois carros, efetuando vários disparos.

O grupo ainda fez três pessoas reféns, que foram liberadas no acesso à cidade. A polícia bloqueou os acessos a Macaúbas e Brejinhos, mas os assaltantes conseguiram escapar. Ainda não há informações sobre a quantia roubada.

