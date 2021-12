Quadrilha explode caixa eletrônico em Nova Fátima

O posto avançado do Bradesco que funcionava na cidade de Nova Fátima (a 229 km de Salvador) ficou totalmente destruído após explosão do caixa eletrônico que funcionava no local. A ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 7, quando seis homens fortemente armados teriam espalhado explosivos no terminal. A polícia foi acionada por moradores que ouviram as explosões. O posto funciona na Praça Eliel Martins, no centro da cidade.

"Eles levaram todo o dinheiro que estava no caixa, entre R$ 80 mil e R$ 100 mil, já que o caixa havia sido abastecido no final da tarde do dia anterior. Eles colocaram tanto explosivo que destruiu todo o posto", informou o delegado Sérgio Vasconcelos.

Segundo o delegado, o grupo composto por seis homens que estavam em um veículo Spacefox preto chegaram na cidade e renderam os três guardas municipais que estavam na praça. Logo depois, eles foram para o posto avançado e explodiram o caixa.

O delegado acionou o Grupo Avançado de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (Garcif), que esteve no local e ajuda nas investigações. Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Serrinha estiveram no local para fazer a perícia.

Policiais civis e militares realizam buscas na região com o intuito de identificar os assaltantes. Alguns nomes de suspeitos foram passados para a polícia, que os mantém em sigilo.

No ano passado, a agência do Banco do Brasil da cidade ficou destruída após explosão em um assalto. Com esta ação é o 163º caixa explodido na Bahia este ano.

