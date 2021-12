Quadrilha explode caixa eletrônico em Muritiba

Uma agência do Bradesco localizada no município de Muritiba, a 142 km de Salvador, foi alvo da ação de uma quadrilha na madrugada desta quinta-feira, 16, por volta de 2h40.



Os criminosos utilizaram uma banana de dinamite para explodir um dos caixas eletrônicos da agência, que fica na rua Ramiro Costa.



A ação, no entanto, não teve o resultado esperado pelos integrantes da quadrilha, que fugiram em um carro modelo Celta sem levar o dinheiro.



Agentes do Pelotão Especial da Polícia Militar reforçaram a busca pelos criminosos, mas ainda não há informações sobre a captura deles.

Outras ações

Nesta quarta, 15, criminosos também agiram em quatro municípios do interior baiano, explodindo com dinamite seis caixas eletrônicos.

A policia admite a possibilidade de uma mesma quadrilha ter agido na cidade de Várzea do Poço, 320 km de Salvador e em Quixabeira, 279 km. As ações tiveram um intervalo de aproximadamente uma hora.

adblock ativo