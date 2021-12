Quadrilha explode caixa eletrônico em Bom Jesus da Serra

O posto de atendimento do Bradesco localizado na cidade baiana de Bom Jesus da Serra, a 452 km de Salvador, foi alvo de criminosos durante a madrugada desta segunda-feira, 8, por volta de 2h.

De acordo com informações de um vigia que trabalhava no momento do crime, quatro homens chegaram ao local armados e explodiram o caixa eletrônico.

O funcionário foi abordado e revistado pelos criminosos, que ordenaram sua saída do local. Os moradores informaram a polícia após ouvirem o barulho das explosões.

Quando a equipe do Destacamento de Polícia Militar do município chegou ao posto, o grupo já havia fugido e deixou os objetos utilizados na ação, como uma marreta.

O posto ficou completamente destruído, mas os criminosos não conseguiram arrombar o cofre nem levar o dinheiro. A polícia realizou buscas na região, mas não conseguiu encontrar os acusados. As informações são do site Bom Jesus Eventos.

adblock ativo